"الجمعية العامة" تنتخب 5 أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن

الشارقة 24 – وام:

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، كلاً من ألمانيا وبلجيكا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان، كأعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، اعتباراً من مطلع يناير 2019 ولمدة عامين متواصلين.

وتنافست كل من إندونيسيا وجزر المالديف على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، بينما الدول الأربع الأخرى "بلجيكا وألمانيا" عن منطقة أوروبا الغربية، ودول أخرى وجمهورية الدومينيكيان عن منطقة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب إفريقيا عن منطقة أفريقيا دون منافس.

ويحتاج المرشحون الذين ليس لهم منافس إلى الحصول على أكثر من ثلثي الأصوات إجمالاً بالجمعية العامة للأمم المتحدة.