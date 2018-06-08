واشنطن تؤيد قرار الوقف المؤقت لإطلاق النار مع حركة طالبان

الشارقة 24 – وام:

أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي عن تأييد الإدارة الأميركية لإعلان الحكومة الأفغانية القاضي بالوقف المؤقت لإطلاق النار من جانب واحد مع حركة طالبان، موضحاً أن وقف إطلاق النار هذا لا ينطبق على تنظيمي "داعش" الإرهابي و"القاعدة" في أفغانستان.

وأكد بومبيو في بيان أصدره، الخميس، أن بعثة حلف شمال الأطلسي لدعم الاستقرار والقوات الأميركية في أفغانستان ستحترم هذا، من أجل السماح للشعب الأفغاني بالاحتفال بعيد الفطر دون خوف من العنف.

وأوضح بومبيو أن وقف إطلاق النار ينطبق فقط على "طالبان"، ولا ينطبق أبداً على تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، ولا يحظر عمليات الدفاع عن القوات الأفغانية وقوات التحالف من الهجوم، منوهاً أن هذا القرار من قبل الحكومة الأفغانية بمثابة تجسيد على التزامها بإيجاد سبل لإنهاء الصراع، وأيضاً التزامها بالسلام كمسؤولية وطنية ودينية.