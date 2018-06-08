حمم بركان كيلاويا تدمر 600 منزل في هاواي

الشارقة 24 – رويترز:





أكد رئيس بلدية مقاطعة هاواي، هاري كيم، الخميس، أن نحو 600 منزل دمرت نتيجة تدفق الحمم البركانية، بجزيرة بيج أيلاند في هاواي، منذ بدء ثوران بركان كيلاويا الحالي أوائل الشهر الماضي.

وأضاف أن هذه الحلقة من ثوران البركان، هي الأكثر تدميراً في التاريخ الحديث.

وكان مسؤولو الدفاع المدني في المقاطعة، ذكروا الخميس أن العدد المؤكد للمنازل التي دمرت خلال الشهر الأخير بلغ 130، وكلها في منطقة ليلاني إستيتس، التي شهدت انفتاح أول شق أرضي تنبعث منه الحمم البركانية، عند الجانب السفلي للجبل يوم الثالث من مايو.

ويقدر أنه تم إجلاء 2500 شخص في أجزاء مختلفة من الجزيرة، فيما أكد جيولوجيون، أنهم لا يعلمون إلى متى سيستمر ثوران البركان.