ترامب: القمة مع زعيم كوريا الشمالية في موعدها

الشارقة 24 – رويترز:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن القمة المقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة، أصبحت جاهزة للانعقاد في 12 يونيو الجاري.

ورداً على سؤال للصحافيين لدى استقباله رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في البيت الأبيض، قال ترامب إنه سيبحث مع آبي قضايا كوريا الشمالية والتجارة.

وأضاف أن اجتماعه مع كيم، الذي قرر إلغاءه في وقت سابق قبل أن يعود عن هذا القرار، أصبح الآن جاهزاً للانعقاد.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه يأمل أن تكون القمة لحظة تحول مهمة لمنطقة شمال شرق آسيا.