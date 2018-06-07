مصرع شرطي بهجوم مسلح جنوب غرب باكستان

الشارقة 24 – واس:

لقي شرطي باكستاني مصرعه وأصيب آخر، جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارة للشرطة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الهجوم قد وقع الخميس.

وأطلق المسلحون النار على سيارة الشرطة عندما كانت تقوم بأعمال دورية روتينية على طريق "أرباب كرم خان"، وسط مدينة كويتا، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر.

وهرعت قوات الأمن إلى موقع الهجوم لجمع الأدلة، وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار، في حين لم تعلن حتى الآن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.