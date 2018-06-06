تفاهم بين الأمم المتحدة وميانمار للتمهيد لإعادة لاجئي الروهينغيا

الشارقة 24 – وام:

أكدت المفوضية السامية لشئون اللاجئين، في بيان أنها وقعت الأربعاء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحكومة "جمهورية اتحاد ميانمار"، مذكرة تفاهم ثلاثية، تهدف إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الروهينغيا من بنجلاديش، والذين فروا بمئات الآلاف من أقاليم بميانمار، كانت شهدت عنفاً تجاه أقلية الروهينغيا المسلمين، ما اضطرهم إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى منطقة بازار كوكس في بنجلاديش .

وذكرت مفوضية اللاجئين، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة أولى وضرورية لوضع إطار للتعاون بين الأمم المتحدة وحكومة ميانمار، وتهدف إلى خلق ظروف مواتية لإعادة هؤلاء اللاجئين طواعية وبشكل آمن وكريم ومستدام، وللمساعدة على إتاحة سبل معيشية محسنة لجميع المجتمعات التي تعيش في ولاية راخين بميانمار .