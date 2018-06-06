اتساع نطاق حريق كولورادو الأميركية إلى 3 آلاف فدان

الشارقة 24 – رويترز:

يستعد المئات من السكان لإخلاء منازلهم الأربعاء، مع اتساع نطاق حريق في ولاية كولورادو بجنوب غرب الولايات المتحدة، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون من احتمال وصول الحريق إلى ولايات أخرى.

وأكدت فرق الطوارئ أنها تمكنت من احتواء عشرة في المئة فحسب من الحريق، قرب بلدتي دورانجو وهيرموسا، اللتين من المتوقع أن تشهدا طقساً حاراً جافاً الأربعاء أيضاً.

ويتعامل مع الحريق الذي اندلع الجمعة، واتسع ليغطي مساحة 3000 فدان نحو 600 رجل إطفاء.

وترك السكان بالفعل 825 منزلاً وأصدرت إدارة مقاطعة لا بلاتا إخطارات بإخلاء 252 منزلاً آخر الثلاثاء.