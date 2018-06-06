الاتحاد الأوروبي يطالب بعقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف

الشارقة 24 – واس:

طالب الاتحاد الأوروبي بعقد مؤتمر طارئ في لاهاي خلال الشهر الجاري للدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقد ناقش مؤتمر نزع السلاح، الذي أقيم في جنيف، الهجمات المتكررة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، مسلطاً الضوء علي أهمية آليات التحقق وتحديد المسئولين عن تلك الهجمات لمحاسبتهم، كما أدانوا عدم احترام النظام السوري لالتزاماته الدولية وانتهاكه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستخدام تلك الأسلحة ضد الشعب عدة مرات.

وأوضح الاتحاد خلال المؤتمر أنه مع تكرار الهجمات بالأسلحة الكيميائية مؤخراً في سوريا والعراق وسالزبري، فإنه يتعين على المجتمع الدولي تحديد المسؤولين عن تلك الهجمات وتقديمهم للمحاكمة .

كما أدانت فشل مجلس الأمن الدولي، في نوفمبر الماضي، في تجديد آلية التحقيقات في هذا الشأن بسبب معارضة روسيا لتجديدها .