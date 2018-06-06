بعد قرار ترامب

لو دريان: حديث إيران عن تخصيب اليورانيوم يقترب من "الخط الأحمر"

  • الأربعاء 06, يونيو 2018 في 11:48 ص
  • وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان
    وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن تصريح إيران بأنها قد تزيد قدرتها على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي، يقترب من "الخط الأحمر".
الشارقة 24 – رويترز:

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، إن تصريح إيران بأنها قد تزيد قدرتها على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي يقترب من "الخط الأحمر".
 
وأضاف لو دريان لراديو أوروبا 1: "دائماً ما يكون التلاعب بالخط الأحمر خطيراً"، لكنه قال: "إن خطط إنقاذ الاتفاق النووي مازالت كما هي".
 
وعاد التوتر بين إيران والغرب منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الموقع بين طهران والقوى العالمية عام 2015، قائلاً: "إنه معيب بشدة".