الحكومة الإيطالية الجديدة تنال ثقة مجلس الشيوخ

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يتحدث في مجلس الشيوخ في روما

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

حازت الحكومة الايطالية الشعبوية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي الثلاثاء، ثقة مجلس الشيوخ عشية تصويت مماثل في مجلس النواب.

وأعلنت رئيسة مجلس الشيوخ اليزابيتا البرتي كاسيلاتي، أن تحالف حركة خمس نجوم والرابطة "يمين متطرف" نال 171 صوتاً، مقابل معارضة 117 صوتاً وامتناع 25 عن التصويت.

وكان كونتي دافع في وقت سابق بحماسة أمام البرلمان عن السياسة "الشعبوية" التي يريد انتهاجها والتي تقوم على مكافحة تجارة الهجرة وتحفيز النمو والانفتاح على روسيا.

وقال كونتي الذي تولى الجمعة رئاسة أول حكومة شعبوية في إيطاليا التي شاركت في تأسيس الاتحاد الأوروبي "إذا كانت الشعبوية معناها الاستماع إلى حاجات الناس فنحن نتبناها".