الخزانة الأميركية تحذر حلفاء واشنطن من التعاملات المالية مع إيران

الشارقة 24 – رويترز:

دعت وزارة الخزانة الأميركية، حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها والقطاع الخاص يوم الثلاثاء، إلى بذل جهود أكبر لضمان ألا تستغلهم إيران لتمويل ما وصفتها بالأنشطة الشائنة الإيرانية.

وقالت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة في كلمة "عليكم تشديد شبكاتكم المالية، وإلزام شركاتكم بإجراء فحوص فنية إضافية حتى لا تقع في شبكة إيران الخداعية، وتوضيح المخاطر الشديدة جداً للقيام بأنشطة تجارية مع شركات وأشخاص في إيران".

وأضافت "إلى من هم في القطاع الخاص، أحثكم أيضاً على اتخاذ خطوات إضافية، لضمان ألا تستغل إيران ووكلاؤها شركاتكم لدعم أنشطتهم الشائنة".

وقالت ماندلكر "النظام الإيراني سيخدع شركاتكم، ويقوض سلامة أنظمتكم المالية ويعرض مؤسساتكم لخطر عقوباتنا القوية، كل هذا من أجل تمويل الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان والجماعات الإرهابية".

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من مايو الماضي من الاتفاق الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى في 2015 والذي يهدف لكبح برنامجها النووي.

وأعلن أيضاً إعادة فرض عقوبات تجارية على طهران ودول أخرى تواصل العمل معها بما فيها حلفاء وقعوا على الاتفاق.