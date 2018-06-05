11 قتيلاً بانفجار داخل منجم في الصين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

لقي 11 شخصاً وأصيب تسعة آخرون بجروح الثلاثاء، في انفجار داخل منجم للحديد في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين.

وأوردت قناة "سي سي تي في" الرسمية، أن 25 شخصاً لا يزالون عالقين في المنجم الذي تملكه المجموعة الوطنية الصينية للفحم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وغالباً ما تشهد الصين حوادث دامية في المناجم.

فقد قتل 18 عاملاً إثر تسرب للغاز في منجم للفحم في وسط البلاد في مقاطعة هونان، في مايو 2017.

وفي مارس من السنة نفسها، قتل 17 عاملاً عندما هوى مصعد كانوا فيه داخل منجم في شمال شرق البلاد.