بدء اجتماعات وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 – واس:

بدأ وزراء الشؤون الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 28 اجتماعهم في لكسمبورغ الذي يهدف إلى تقييم الملفات المتعلقة بإصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك.

ويناقش الوزراء تطبيق مبادئ المسؤولية والتضامن في اقتسام أعباء اللجوء تمهيداً للمسألة التي سيتم طرحها خلال قمة رؤساء الدول والحكومات نهاية الشهر الجاري في بروكسل.

كما يناقش وزراء الشؤون الداخلية اقتراح المفوضية بإصلاح قانون التأشيرات في ضوء تحديات الأمن والهجرة الجديدة.

ومن المتوقع أن يركز الوزراء على الآلية الجديدة التي تربط سياسة التأشيرات وإعادة قبول المهاجرين غير القانونيين، إضافةً إلى الفرص الممكنة لزيادة التعاون بين السلطات المختصة التي تتعامل مع مكافحة الإرهاب.

وسيستعرض الوزراء أيضاً تأثير أول برنامج لسياسة الاتحاد الأوروبي للتصدي للجريمة المنظمة .