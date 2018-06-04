مقتل 7 وإصابة 9 بتفجير انتحاري في كابول

الشارقة 24 - د ب أ:





أعلن مسؤول في أفغانستان أن 7 أشخاص على الأقل، رجل شرطة و6 مدنيين، لقوا حتفهم جراء تفجير انتحاري أمام مدخل موقع انعقاد ندوة لعلماء دين في العاصمة كابول.





وقال المتحدث باسم شرطة كابول، حشمت ستانكزاي، أن 9 أشخاص آخرين، من بينهم اثنان من رجال الشرطة، أصيبوا بجروح في الانفجار الذي وقع خلال خروج المشاركين بعد انتهاء الندوة.





وكانت الندوة التي حضرها نحو 2000 من علماء الدين، وعقدت في خيمة "لويا جيرجا" (مجلس شيوخ القبائل)، قد دعت إلى السلام.





ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، ونفى المتحدث باسم "طالبان" تورط الحركة في الهجوم.