إعادة فتح مطار هامبورغ الإثنين بعد إلغاء عشرات الرحلات

الشارقة 24 - د ب أ:





تسبب انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي في إلغاء عشرات الرحلات الجوية بمطار هامبورغ، حسبما أفاد مشغلوه، ومن المقرر أن يعاد فتحه الإثنين.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للمطار على موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي، في وقت مبكر من الإثنين "يسعدنا أن نعلن أن مطارنا سيكون مفتوحًا للتشغيل اعتباراً من الساعة 6 صباحاً (0400 بتوقيت غرينتش).

وتوقفت العمليات بعد أن أظلم مطار المدينة الواقعة في شمال ألمانيا حوالي الساعة العاشرة من صباح الأحد.

وحذر المطار الركاب من احتمال تأجيل الرحلات الجوية إلى الإثنين ونصحهم بالتواصل المباشر مع شركات الطيران.

وقال المطار إن فنييه عملوا تحت "ضغط عال" لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، على الرغم من عدم تحديد سبب انقطاع التيار.