بريطانيا تحيي ذكرى اعتداء "لندن بريدج"

الشارقة 24 – أ ف ب:

وقفت بريطانيا دقيقة صمت، يوم الأحد، في الذكرى السنوية الأولى لاعتداء "لندن بريدج"، الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة عشرات بجروح.

وتم وضع الزهور، وإضاءة الشموع وإقامة مراسم دينية في كاتدرائية ساوثوارك، حيث اصطدمت شاحنة المهاجمين الثلاثة، الذين قاموا بدهس حشد، قبل أن يعتدوا على المارة بسكاكين في سوق بورو القريب.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "نتذكر اليوم الأشخاص الذين قتلوا وكثيرين غيرهم ممن أصيبوا، ونشيد بشجاعة أجهزة الطوارئ والأشخاص الذين تدخلوا وساعدوا غيرهم".

ووصفت الاعتداء الذي وقع في الثالث من يونيو 2017، بأنه "محاولة لضرب حريتنا في الصميم، عبر استهداف الأشخاص الذين كانوا يستمتعون ليل السبت مع أصدقائهم وعائلاتهم"، مشيرة إلى أن سبعة من الضحايا كانوا من الأجانب.

وأضافت "هذا انعكاس لعاصمتنا العظيمة التي تجمع طاقتها وقيمها الناس من أنحاء العالم، ورسالة تذكير مؤسفة بأن تهديد الإرهاب عابر للحدود ويؤثر علينا جميعاً".

وأعلن وزير الداخلية ساجد جاويد، أنه سيتم إطلاق عملية مراجعة لقانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، يوم الإثنين، بما في ذلك بند يتعلق بتجنيد ما يقارب ألفي عنصر أمن إضافي في أجهزة الاستخبارات البريطانية.

وقال لشبكة "بي بي سي" إنه سيعلن أن جهاز الاستخبارات العسكرية البريطاني الداخلي "أم آي5"، سيتشارك معلوماته بشكل أكبر بكثير مع الأجهزة الأخرى، للتأكد من أن هناك فرصة أكبر للعثور على بعض هؤلاء المتطرفين، وإفشال مخططاتهم قبل وقت مناسب".

وعرضت عبارة "لندن متحدة" على الجسر بعد دقيقة صمت.

وأضاء أقارب الضحايا الشموع خلال المراسم، قبل غرس شجرة زيتون تعرف بـ"شجرة الشفاء"، في محيط الكاتدرائية باستخدام سماد من الزهور التي تركت على الجسر في أعقاب الهجوم.