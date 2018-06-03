الشرطة الألمانية تستبعد الإرهاب في حادث برلين

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الأحد، أنها أصابت رجلاً بالرصاص، بعد أن أشهر سكيناً، وهو في حالة هياج في كاتدرائية برلين، وقالت إنه لا يوجد ما يشير إلى أن دوافع الحادث سياسية.

وأضافت الشرطة على تويتر، أن أفرادها هرعوا إلى الموقع، بعد أن اتصل موظف بكاتدرائية برلين بأجهزة الطوارئ لإبلاغها بالحادث.

وكاتدرائية برلين، إحدى نقاط الجذب السياحي الرئيسية بوسط العاصمة الألمانية.

وأطلق شرطي النار على الرجل فأصابه في ساقه.

وأضافت الشرطة إن كلاً من المهاجم والشرطي نقلا إلى المستشفى للعلاج، وقالت إن نحو 100 شخص كانوا في الكاتدرائية في ذلك الوقت.

وأوضحت الشرطة "لا يوجد ما يشير إلى أن الدافع كان له صلة بالإرهاب أو المتطرفين".