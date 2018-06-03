أصابت رجلاً أشهر سكيناً بكاتدرائية

الشرطة الألمانية تستبعد الإرهاب في حادث برلين

  • الأحد 03, يونيو 2018 في 11:36 م
  • عناصر من الشرطة الألمانية في موقع الحادث
    عناصر من الشرطة الألمانية في موقع الحادث
استبعدت الشرطة الألمانية الأحد، فرضية الإرهاب في واقعة كاتدرائية برلين، بعد أن أصابت الشرطة رجلاً بالرصاص، بعد أن أشهر سكيناً، وهو في حالة هياج.
الشارقة 24 – رويترز:
 
أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الأحد، أنها أصابت رجلاً بالرصاص، بعد أن أشهر سكيناً، وهو في حالة هياج في كاتدرائية برلين، وقالت إنه لا يوجد ما يشير إلى أن دوافع الحادث سياسية. 
 
وأضافت الشرطة على تويتر، أن أفرادها هرعوا إلى الموقع، بعد أن اتصل موظف بكاتدرائية برلين بأجهزة الطوارئ لإبلاغها بالحادث. 
 
وكاتدرائية برلين، إحدى نقاط الجذب السياحي الرئيسية بوسط العاصمة الألمانية.
 
وأطلق شرطي النار على الرجل فأصابه في ساقه. 
 
وأضافت الشرطة إن كلاً من المهاجم والشرطي نقلا إلى المستشفى للعلاج، وقالت إن نحو 100 شخص كانوا في الكاتدرائية في ذلك الوقت.
 
وأوضحت الشرطة "لا يوجد ما يشير إلى أن الدافع كان له صلة بالإرهاب أو المتطرفين".