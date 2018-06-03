ميركل تقدم مقترحات لإصلاح منطقة اليورو

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مجموعة مقترحات لإصلاح منطقة اليورو، تتضمن إنشاء ميزانية للاستثمار لتحقيق التقارب الاقتصادي، وصندوق للنقد الأوروبي لمساعدة الدول التي تعاني من أزمات.

وتأتي المقترحات الألمانية، قبل أقل من شهر على قمة أوروبية، يتوقع أن توافق على إصلاح موسع لأوروبا، وقبل أيام فقط من انتهاء مهلة حددتها ميركل في إبريل الماضي، للتوصل لتفاهمات مع فرنسا حول خطط إصلاح منطقة اليورو، وعرضها على الدول الأوروبية في موعد أقصاه منتصف يونيو الجاري.

وقالت ميركل في حديث صحافي، إنه يجب إنشاء ميزانية للاستثمار في منطقة اليورو من أجل تحقيق التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مضيفة "مازلنا ندرس تفاصيل هذا المقترح، وهل ستكون هذه الميزانية منفصلة، أم ضمن موازنة الاتحاد الأوروبي".

وأيدت ميركل، إنشاء صندوق النقد الأوروبي لمساعدة الدول الأوروبية التي تعاني أزمات مالية، على غرار صندوق النقد الدولي، لكن في مقابل شروط صارمة ورقابة لصيقة للبلدان التي تحصل على المساعدة، قائلة "نريد قليلاً من الاستقلالية عن صندوق النقد الدولي".

وطالبت بـإنهاء المفاوضات الجارية حالياً، حول الإطار المالي للاتحاد الأوروبي في الفترة بين 2021 و2027، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو 2019.

وكان الرئيس الفرنسي عرض في سبتمبر 2017، مقترحات ترمي إلى إحياء أوروبا المأزومة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً تلك المتعلقة بإصلاح الاتحاد النقدي.