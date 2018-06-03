مقتل 9 مهاجرين غير شرعيين إثر انقلاب قاربهم جنوب تركيا

الشارقة 24 - د ب أ:





لقي 9 مهاجرين غير شرعيين حتفهم، اليوم الأحد، إثر غرق قارب كانوا على متنه قبالة سواحل ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن خفر السواحل التركي القول، في بيان، إنه تلقى بلاغاً فجر اليوم، حول إمكانية تعرض قارب للخطر أو الغرق قبالة سواحل أنطاليا في منطقة ديمرة.

وأشار البيان إلى أن خفر السواحل أرسل طائرة ومروحية وطرّاداً و4 قوارب إلى منطقة الحادث.

ولفت إلى أن طواقم خفر السواحل تمكنت من انتشال جثث 9 مهاجرين "رجلين وامرأة و6 أطفال".

وأشار إلى أن الطواقم تمكنت بالتعاون مع صيادين في المنطقة من إنقاذ 5 أشخاص كانوا على متن القارب الغارق، فيما يجري البحث عن شخص آخر يُعتقد أنه مفقود.

وبحسب إفادات الناجين، فإنه كان على متن القارب 14 أو 15 شخصاً قبل غرقه.