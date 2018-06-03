إندونيسيا تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لهجوم على برلمان محلي

أفراد من شرطة مكافحة الإرهاب بجامعة رياو في مدينة بيكانبارو بجزيرة سومطرة

الشارقة 24 - رويترز:





أفادت شرطة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا بأنها اعتقلت 3 أشخاص في مداهمة لجامعة في مدينة بيكانبارو بجزيرة سومطرة، حيث صادرت عبوات ناسفة.

وقال سيتيو واسيستو المتحدث باسم الشرطة الوطنية في بيان إن السلطات تشتبه في أن الرجال الـ 3 خططوا لمهاجمة البرلمان المحلي في بيكانبارو عاصمة إقليم رياو.

وأضاف أنه أثناء مداهمة إحدى كليات جامعة رياو، السبت، عثرت الشرطة على قنبلة أنبوبية وقنبلة يدوية بدائية ومواد ناسفة أخرى.

وتابع أن الشرطة عثرت أيضاً على بندقية هوائية ومجموعات من الأقواس والسهام ومواد أخرى مثل نوع من السماد يمكن استخدامه لتصنيع متفجرات.