ماتيس: لا تخفيف للعقوبات على كوريا الشمالية قبل نزع السلاح النووي

الشارقة 24 - د ب أ:

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الأحد، إنه يجب ألا يكون هناك تخفيف للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية قبل نزع سلاحها النووي بالكامل، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية عن ماتيس قوله قبل اجتماع ثلاثي مع وزيري الدفاع في كوريا الجنوبية واليابان على هامش "حوار شانجريلا" في سنغافورة "يمكننا أن نتوقع، على أفضل الاحوال، طريقا لا يخلو من العقبات في المفاوضات".

وجاءت تصريحات ماتيس قبيل اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة في 12 يونيو.

واجتمع ماتيس مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج مو ووزير الدفاع اليابانى ايتونورى اونوديرا، على هامش "حوار شانجريلا"، وهو منتدى أمني دولي يعقد سنوياً في سنغافورة.

وقال ماتيس "إن كوريا الشمالية لن تتلقى أي تخفيف للعقوبات إلا عندما "تنزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".