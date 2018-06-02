كندا تقدم شكوى ضد الرسوم الجمركية الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

قدمت كندا، أمس الجمعة، شكوى إلى منظمة التجارة العالمية للطعن في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، في بيان: "هذه الرسوم الأحادية الجانب، التي فرضت تحت ذريعة زائفة لحماية الأمن القومي الأميركي، لا تنسجم مع الالتزامات التجارية الدولية للولايات المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية".

وأضافت قائلة: "كندا ستتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي، الذي قدم طعناً إلى منظمة التجارة العالمية، وأيضاً مع الدول الأخرى التي لها نفس الأفكار، في مقاومة هذه الرسوم".