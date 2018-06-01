بيدرو سانتشيث رئيساً لحكومة إسبانيا بعد خسارة راخوي "اقتراع الثقة"

الشارقة 24 – رويترز:

قفز الاشتراكي الإسباني بيدرو سانتشيث الجمعة إلى السلطة، ليتولى رئاسة الوزراء بدلاً من المحافظ المخضرم ماريانو راخوي الذي خسر اقتراعاً على الثقة في البرلمان إثر قضية فساد.

ونهض النواب وهتفوا في البرلمان ترحيباً بتولي النائب الموالي للاتحاد الأوروبي، الذي لم يتول منصباً حكومياً من قبل، رئاسة الوزراء، ليصبح سابع رئيس وزراء لإسبانيا منذ عودتها إلى الحكم الديمقراطي في أواخر السبعينات.

لكن رحيل راخوي، بعد ست سنوات في السلطة، قد يؤدي لمرحلة من الغموض السياسي، في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في وقت تراجعت فيه إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، عن إجراء انتخابات مبكرة.

وأعلن سانتشيث "46 عاماً"، للصحفيين "أدرك المسؤولية التي أتولاها والفترة السياسية المعقدة التي يمر بها بلدنا، وسأكون على قدر كل التحديات بتواضع وتفانٍ".

وأصبح سانتشيث رئيساً للوزراء رغم أن حزبه لا يملك سوى 84 مقعداً في البرلمان المؤلف من 350 مقعداً، وذلك بفضل دعم حزب بوديموس المنتمي لأقصى اليسار وأحزاب قومية أصغر، وأكد أنه ينوي إدارة البلد حتى انتهاء ولاية البرلمان في منتصف عام 2020.

لكن الأغلبية التي لديه، وهي أصغر أغلبية تحظى بها حكومة إسبانية، منذ العودة للحكم الديمقراطي، بعد وفاة فرانسيسكو فرانكو عام 1975، تجعل مدة بقاء إدارته في الحكم أمراً غامضاً.

وفي برلين، أكد المتحدث باسم الحكومة أن ألمانيا تأمل تشكيل حكومة مستقرة في إسبانيا.

وساعد تنامي الغضب من الفساد، سانتشيث في الفوز باقتراع حجب الثقة عن راخوي بتأييد 180 صوتاً، بينما عارضه 169 نائباً وامتنع نائب عن التصويت.