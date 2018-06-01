اتفاق مبدئي بين الأمم المتحدة وميانمار على عودة مسلمي الروهينغا

الشارقة 24 – رويترز:

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، إنها توصلت لاتفاق مع حكومة ميانمار يستهدف السماح لمئات الآلاف من مسلمي الروهينغا الذين لجأوا إلى بنجلادش بالعودة طوعاً وبأمان.

كانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة قالت إنه منذ أغسطس 2017 فر نحو 700 ألف شخص من مسلمي الروهينغا في وجه حملة عسكرية في ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية، وسط تقارير عن أعمال قتل واغتصاب وإحراق عمدي على نطاق واسع.

وقالت المفوضية، في بيان: "ما دامت الظروف غير مهيأة حتى الآن للعودة طوعاً، فإن مذكرة التفاهم هي الخطوة الأولى والضرورية لدعم جهود الحكومة لتغيير هذا الوضع".

وقالت حكومة ميانمار في بيان مقتضب صدر في وقت متأخر، أمس الخميس، إن مذكرة التفاهم ستوقع "قريباً"، وإن وكالات الأمم المتحدة "ستدعم الوصول إلى سبل للرزق من خلال تصميم وتطبيق مبادرات اجتماعية".