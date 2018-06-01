نيجيريا تخفض سن تقلد المناصب السياسية

الشارقة 24 – رويترز:

وقع الرئيس النيجيري محمد بخاري، أمس الخميس، قانوناً جديداً يخفض الحد الأدنى لشرط السن اللازمة لتولي المناصب السياسية، في انتصار لحملة سعت لتعزيز صوت الشباب في تسيير شؤون بلادهم.

ويرى كثير من الشباب في نيجيريا أن القادة كبار السن في البلاد منفصلون عن مشاكلهم.

وبخاري البالغ من العمر 75 عاماً هو أكبر رؤساء نيجيريا سناً منذ الانتقال إلى الحكم المدني في عام 1999.

ويخفض القانون الجديد الحد الأدنى للسن المطلوبة لتولي الرئاسة من 40 عاماً إلى 35 عاماً، فيما قل العمر المطلوب لعضوية مجلس النواب إلى 25 من 30 عاماً.

يأتي هذا التغيير فيما تستعد نيجيريا لانتخابات ستجرى في فبراير 2019.