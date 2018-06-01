مجلس الأمن يمدد العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو

الشارقة 24 – رويترز:

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، على تجديد بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو، للنظر في فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة 6 من زعماء جنوب السودان إذا لم يتوقف الصراع في البلاد بحلول 30 يونيو.

ووافق على القرار 9 من الأعضاء الـ 15، ولم يعترض عليه أحد، في حين امتنع 6 أعضاء عن التصويت.

والقرار نسخة مخففة من مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة التي قالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في مقال بصحيفة واشنطن بوست، الأربعاء، إن الإدارة "صبرها نفد إزاء الوضع الراهن" في جنوب السودان.

وقالت هيلي في تصريحات قبل التصويت: "ما نحتاجه الآن هو إجراء ملموس من قبل المجتمع الدولي بأكمله لمحاسبة هذه الأطراف المتحاربة".

ووصفت القرار بأنه "خطوة متواضعة" لتمديد العقوبات لمدة 45 يوماً، وطالبت بوقف العمليات القتالية.