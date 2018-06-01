مقتل 15 وإصابة 200 في احتجاجات نيكاراجوا

الشارقة 24 – رويترز:

قالت الشرطة في نيكاراجوا، أمس الخميس، إن 15 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 200، الأربعاء، في أحد أشد الأيام عنفاً منذ أن بدأت الاحتجاجات ضد الرئيس دانييل أورتيجا قبل أكثر من شهر.

وندد مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في نيكاراجوا بالعنف الذي وصفه بأنه "عدوان منظم وممنهج"، وعلق محادثات مع الحكومة كانت مقررة، أمس الخميس.

وقال شهود إن مجموعات مسلحة موالية للحكومة فتحت النار على متظاهرين في مسيرة، الأربعاء، بمناسبة يوم الأم في نيكارجوا، ونظمت المسيرة تأبيناً للأطفال الذين كانوا ضمن أكثر من 80 شخصاً قتلوا منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهر.

وندد البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، بما وصفه "بالقمع الوحشي" في نيكاراجوا، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة.