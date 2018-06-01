محادثات جوهرية في نيويورك استعداداً لقمة ترامب وكيم

الشارقة 24 – وكالات:

تم مجدداً إطلاق الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، ويتوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقي رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في حين أجرى كبيرا المفاوضين في البلدين، يوم الخميس في نيويورك، محادثات "جوهرية" لوضع قمتهما التاريخية على السكة.

وتواصلت المشاورات الدبلوماسية حول كوريا الشمالية، مع عقد لقاءات جديدة بين الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول، الذي يُعد الذراع اليمنى لزعيم كوريا الشمالية، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في حين دعت موسكو كيم جونغ أون لزيارة روسيا.

وأعلن ترامب، أنه يتوقع تلقي رسالة قريباً جداً من الزعيم الكوري الشمالي، بينما استقبل الزعيم الكوري الشمالي الخميس للمرة الأولى في بيونغ يانغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤشر إضافي على الحراك الدبلوماسي حول شبه الجزيرة الكورية المنقسمة.

ومنذ بداية العام، تشهد كوريا الشمالية بعد سنوات من التوتر بسبب برامجها النووية والباليستية، "انفراجاً" ملحوظاً، إلا أنه لا يخلو من المفاجآت.

وقال لافروف لكيم في أول زيارة له إلى كوريا الشمالية منذ 2009 "تعالوا إلى روسيا وسيكون من دواعي سرورنا استقبالكم"، وحثّ كل الأطراف على "تجنّب الرغبة في فرض كل شيء بشكل فوري".

ويشكل هذا التصريح رسالة واضحة، إلى واشنطن التي تطالب "بنزع كامل للأسلحة النووية قابل للتحقق ولا يمكن الرجوع عنه".

والتقط بومبيو صورة مع الجنرال كيم يونغ شول، وهما يتأملان مانهاتن من نافذة في شقة تقع في الطابق التاسع والثلاثين من برج قريب من مقر الأمم المتحدة.

والجنرال كيم هو أكبر مسؤول كوري شمالي يزور الأراضي الأميركية منذ 18 عاماً، وأجرى بومبيو وكيم يونغ شول، اللذان التقيا مؤخراً مرتين في بيونغ يانغ، محادثات استغرقت ساعتين ونصف ساعة.

وكتب بومبيو على "تويتر" إثر الاجتماع: "محادثات جوهرية مع فريق كوريا الشمالية، لقد تحدثنا عن أولوياتنا بالنسبة إلى القمة المحتملة بين زعيمينا".

وقال إنه واثق من أن المحادثات مع مسؤولي كوريا الشمالية تسير في الاتجاه الصحيح نحو عقد قمة، مشيراً إلى أن مبعوثاً كورياً، سيتوجه إلى واشنطن لتسليم رسالة شخصية من الزعيم كيم جونغ أون للرئيس دونالد ترامب، وأضاف "بلدانا يواجهان لحظة حاسمة في علاقتنا، وهو ما يعني أن إهدار هذه الفرصة ربما لا يقل عن اعتباره أمراً مأساوياً".

وقالت مسؤولة في الخارجية "الاجتماعات جرت بشكل جيد وتم إحراز تقدم"، بينما كتب ترامب الخميس في تغريدة "لقاءات جيدة جداً مع كوريا الشمالية".

وبعد تحوّل موقف ترامب الخميس الماضي، عاد التفاؤل، مع ترقب البيت الأبيض عقد القمة كما كان مقرراً في البداية.