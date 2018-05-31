مصرع 11 في نيكاراغوا والرئيس يتشبث بالسلطة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت جماعة حقوقية، يوم الخميس، أن 11 شخصاً قتلوا الأربعاء، وأصيب 80 آخرون، في نيكاراغوا في أحد أشد الأيام عنفاً، منذ أن بدأت الاحتجاجات ضد الرئيس دانييل أورتيغا، قبل أكثر من شهر.

وبذلك، يرتفع إلى 98 عدد القتلى منذ منتصف إبريل، بحسب حصيلة جديدة لمركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان.

وندد مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في نيكاراغوا بالعنف، الذي وصفه بأنه "عدوان منظم وممنهج"، وعلق محادثات مع الحكومة كانت مقررة الخميس.

وقال شهود إن مجموعات مسلحة موالية للحكومة، فتحت النار على متظاهرين في مسيرة الأربعاء، بمناسبة يوم الأم في نيكارغوا.

ونظمت المسيرة، تأبيناً للأطفال الذين كانوا ضمن أكثر من 80 شخصاً قتلوا منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهر.

وأكد أورتيغا، أمام آلاف من أنصاره، أنه سيبقى في السلطة، وقال إن "نيكاراغوا لنا جميعاً ونبقى جميعاً هنا".

وندد البرلمان الأوروبي، بما وصفه "بالقمع الوحشي" في نيكاراغوا، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، مردداً دعوات أخرى لأورتيغا للتبكير بانتخابات الرئاسة المقررة في 2021.

وكانت تعديلات مقترحة على نظام الضمان الاجتماعي في نيكاراغوا، الشهر الماضي، قد أطلقت شرارة الاحتجاجات التي يقودها الطلاب.