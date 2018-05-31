زعيم كوريا الشمالية يستقبل وزير الخارجية الروسي

الشارقة 24 – وكالات:





استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، حيث صافحه ترحيباً به.

ومن جانبه، دعا لافروف كيم إلى زيارة روسيا، حيث قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقدّر كثيراً تهنئة كيم له على إعادة انتخابه رئيساً للبلاد هذا العام.

وقال لافروف في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الروسية، إن بلاده مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية والجنوبية على تحسين علاقاتهما، من أجل تحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

كذلك التقى لافروف نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو، حيث تباحثا في الوضع الدولي وخصوصا المشاكل التي يجب تسويتها من أجل التوصل إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإقامة نظام مستقر للسلام والأمن.

وتأتي زيارة لافروف، في خضم جهود دبلوماسية حثيثة مع دنو موعد القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو المقبل.