المحادثات النووية بين أميركا وكوريا الشمالية تدخل يومها الثاني

الشارقة 24 – رويترز:

يبدأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، ثاني أيام محادثاته في نيويورك مع المسؤول الكوري الشمالي الكبير كيم يونج تشول، في مسعى لتسوية الخلافات بشأن الأسلحة النووية، والتمهيد لقمة تاريخية بين زعيمي البلدين.

وحضر بومبيو وكيم، الأربعاء، عشاءً خاصاً استمر لمدة 90 دقيقة في نيويورك، لكن غادرا دون الإدلاء بأي تفاصيل عن محادثاتهما، ومن المقرر إجراء جولة أخرى من المحادثات، الخميس، قبل أن يغادر بومبيو نيويورك بعد الظهر.

وتطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية، وسط تقارير عن أن بيونجيانج أوشكت على تطوير صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية يمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة.

وتقول بيونجيانج منذ وقت طويل إنها بحاجة للأسلحة النووية للحفاظ على أمنها.