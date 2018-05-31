"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم بلجيكا

رجل شرطة في موقع حادث إطلاق النار الذي وقع في ليج في بلجيكا

الشارقة 24 - رويترز:

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الثلاثاء في مدينة ليج البلجيكية وقتل فيه مسلح شرطيتين وأحد المارة، لكن التنظيم لم يذكر دليلاً.

وواجهت السلطات البلجيكية أسئلة عن سبب السماح للمهاجم، وهو سجين يشتبه في أنه كان على صلة بالتنظيم في السجن، بالخروج في إجازة. وقتلته الشرطة بالرصاص في مدرسة قرب موقع الهجوم.

وقال وزير الداخلية جان جامبون إن السلطات ما زالت تدرس دوافع المهاجم بنجامين هيرمان (31 عاماً)، وهو تاجر مخدرات سمح له بالخروج من السجن لمدة يومين استعداداً للإفراج عنه في عام 2020.