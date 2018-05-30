إثيوبيا تبدأ محادثات مع المعارضة لتعديل قانون الإرهاب

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة، أن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا بدأ، يوم الأربعاء، محادثات مع جماعات المعارضة، لتعديل أحكام قانون لمكافحة الإرهاب، يقول منتقدون إنه يجرم المعارضة.

وقالت هيئة فانا الإذاعية إن 14 حزباً سياسياً، من بينها حزب الجبهة الديموقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم، يشارك في المحادثات، وإن الأحزاب اتفقت على تعديل عدد لم يحدد من بنود القانون.

وأطلقت إثيوبيا سراح آلاف المعارضين منذ يناير الماضي، في إطار إصلاحات تعهدت الحكومة بإجرائها، في أعقاب اضطرابات عنيفة اندلعت قبل نحو ثلاثة أعوام.

وأدت الاضطرابات إلى استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين في فبراير الماضي، وتعهد رئيس الوزراء أبي أحمد الذي حل محله بمواصلة الإصلاحات.