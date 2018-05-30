السلطات الفرنسية تُخلي ألف مهاجر من مخيم في باريس

الشارقة 24 – أونا:

أخلت الشرطة الفرنسية أكبر مخيم غير قانوني للمهاجرين في باريس، يوم الأربعاء، وأفادت بأنه تم توفير أماكن إيواء مؤقتة لـ 1017 شخصاً.

ويُعتقد أن المخيم، المكتظ الواقع شمال شرق العاصمة، يستضيف نحو 1570 شخصاً.

وكانت منظمات إغاثة، قد انتقدت الأوضاع السيئة في المخيم، كما انتقدها المهاجرون أنفسهم، بينما دعت عمدة باريس آن هيدالجو، حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لإيجاد حل.

وقالت شرطة باريس في بيان مشترك، إنه سيتم إخضاع المهاجرين للفحص الصحي، وسوف يتم بحث أوضاعهم الاجتماعية .

كما سيتم بحث وضعهم القانوني، وإتاحة سكن لفترة أطول على هذا الأساس.

وتعهد وزير الداخلية جيرار كولومب الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات لإخلاء مخيمات المهاجرين في باريس، بعد مواجهة استمرت لأسابيع مع هيدالجو.

وقالت هيدالجو في تغريدة عبر موقع "تويتر": تنفيذ "عملية توفير المأوى هذه أخبار سارة، سيبيت تحت سقف هذا المساء 1016 شخصاً طلبوا اللجوء في فرنسا، بسبب الحرب أو المعاناة في بلادهم ."