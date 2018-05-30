واشنطن تفرض عقوبات جديدة على منظمات إيرانية

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على عدد من المنظمات الإيرانية، بينها مجموعة أنصار حزب الله، والتلفزيون الرسمي الإيراني، ومسؤولون فيها متهمون بخرق حقوق الإنسان.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان: إن الوزارة "تتحرك لجعل النظام الإيراني يتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان، وفرض رقابة والقيام بأعمال مقززة بحق مواطنيه أنفسهم".

وجاء في البيان أن مجموعة "أنصار الله" هي "منظمة مدعومة من النظام الذي يضطهد الشعب الإيراني"، واتهمها بالمسؤولية عن موجة من الاعتداءات بالحمض، استهدفت نساء في أصفهان عام 2014، وعن قمع التظاهرات الطلابية.

واستهدفت العقوبات أيضاً، ثلاثة مسؤولين في هذه المنظمة، بينهم المسؤول في مدينة مشهد، لدوره في الهجوم على مقر القنصلية السعودية مطلع 2016.

كما وضع سجن إيوين في شمال طهران، حيث يحتجز السجناء السياسيون على لائحة العقوبات.

وأوضح البيان أن السجناء هناك يتعرضون "لاعتداءات جسدية وجنسية ويعذبون بالصدمات الكهربائية".

وأوضح البيان أيضاً، أنه تم وضع مسؤولين اثنين تابعين للأجهزة الحكومية الخاصة بمراقبة الإنترنت على لائحة العقوبات، وقال إن هذه الأجهزة "تحظر وتحد من حرية التعبير والتجمع السلمي، وبينها المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني".

وهناك أيضاً، جمعية هانيستا المتهمة بإعداد تطبيق يشبه تماماً تطبيق تلغرام للرسائل، لتمكين النظام من مراقبة مستخدميه.

وشملت العقوبات الأميركية، عبد العلي علي عسكري المدير العام للتلفزيون الرسمي الإيراني، المتهم بفرض رقابة على الكثير من وسائل الإعلام، وبث اعترافات انتزعت بالقوة من سجناء سياسيين.