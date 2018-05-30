أوكرانيا تختلق قضية مصرع صحافي روسي لإحباط محاولة لاغتياله

الشارقة 24 – أ ف ب:

على امتداد قرابة 24 ساعة، أثار إعلان مقتل الصحافي المناهض للكرملين أركادي بابتشنكو صدمة في أوكرانيا وروسيا، قبل أن يظهر حياً الأربعاء في كييف، حيث أعلنت السلطات أنها اختلقت مقتله، لإحباط محاولة لاغتياله اتهمت روسيا بالتخطيط لها.

بصورة مفاجئة، ظهر الجندي الروسي السابق الذي أصبح مراسلاً حربياً أمام الكاميرات، وقال إنه شارك في خدعة مقتله في إطار "عملية خاصة" خُطط لها قبل شهرين.

وعلى الإثر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن ظهوره حياً "نبأ رائع"، لكنها أدانت على تويتر الهدف "الدعائي" من وراء الخدعة.

كما أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اختلاق عملية قتل بابتشنكو، ووصفتها بأنها عمل "مثير للشفقة".

وقال كريستوف ديلوار، رئيس المنظمة المدافعة عن حرية الإعلام في باريس، إنه بينما يشعر بالارتياح لأن بابتشنكو على قيد الحياة، فإنه "من المثير للشفقة والمؤسف أن الشرطة الأوكرانية تلاعبت بالحقيقة، أياً كان دافعها، ... من أجل خدعة".

وأمام دهشة زملائه الذين صفقوا لدى مشاهدته، قال "أود حقاً أن أتوجه بالشكر إلى أجهزة الأمن الأوكرانية لإنقاذ حياتي، أود أن أعتذر من زوجتي عن الجحيم الذي عاشته طوال يومين".

وأكدت قوات الأمن الأوكرانية، أن أسرته كانت على علم بالعملية الرامية إلى إفشال محاولة اغتيال أعلنت اعتقال مدبرها.

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل غريتساك للصحافيين "بفضل هذه العملية تمكنا من إحباط مؤامرة، وتوثيق التحضيرات لهذه الجريمة من قبل الأجهزة الخاصة الروسية".

اعتقال شخص

وتابع "لقد اعتقلنا معد هذه الجريمة قبل ثلاث ساعات في كييف"، مضيفاً أن هذا الرجل تلقى 40 ألف دولار من أجهزة الاستخبارات الروسية، لتدبير اغتيال الصحافي.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الشرطة أن الصحافي البالغ من العمر 41 عاماً، قتل بعدة رصاصات في الظهر لدى وصوله إلى شقته في كييف.

وعلى الفور، اتهم رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان "الماكينة التوتاليتارية الروسية"، بينما نفت موسكو مسؤوليتها.

ووصف مدير أجهزة الامن الروسية ألكسندر بورتنيكوف هذه الاتهامات بأنها "عمل تحريضي" و"لا أساس لها"، بينما أدان الكرملين "بشدة" الجريمة المفترضة و"أمل في فتح تحقيق".

وأضاف بابتشنكو أنه تعرض للتهديد، لأنه أدان دور روسيا في النزاع شرق أوكرانيا.