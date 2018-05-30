وزيرا خارجية روسيا وأميركا يبحثان أزمتي سوريا وأوكرانيا

الشارقة 24 – رويترز:

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي مايكل بومبيو، جهود التسوية في سوريا ومعالجة النزاع بأوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: إن الجانبين الروسي والأميركي تبادلا، خلال اتصال هاتفي، الآراء حول عدد من المسائل الملحة والعلاقات الثنائية، بما في ذلك جهود التسوية في سوريا، وسبل معالجة النزاع في أوكرانيا، على أساس اتفاقية مينسك الموقعة في 2015 .

وأضافت أن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة العمل، لتلافي الخلافات الروسية-الأميركية عن طريق الحوار المهني، وخلق أجواء مناسبة لمواصلة التعاون بين البلدين.