الشرطة الفرنسية تخلي مخيماً للمهاجرين في باريس

مهاجرون يصطفون أثناء قيام الشرطة الفرنسية بإجلاء مهاجرين من مخيمات مؤقتة في باريس

الشارقة 24 – رويترز:





بدأت الشرطة الفرنسية، الأربعاء، في إجلاء مئات المهاجرين من مخيمات مؤقتة في باريس.

وأظهرت لقطات عشرات المهاجرين من المخيم الواقع بالقرب من قناة في شمال باريس ينتظرون نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة، وجرت عملية إخلاء المخيم تحت أعين قوات شرطة مكافحة الشغب.

وسبق أن اتخذت فرنسا إجراءات لإخلاء مخيمات مهاجرين في باريس لتبدأ مخيمات جديدة أخرى في الظهور.

وتواجه أوروبا أزمة مهاجرين منذ عام 2015 في أعقاب صراعات في ليبيا وسوريا وحاول أكثر من مليون شخص من أفريقيا والشرق الأوسط الوصول إلى القارة بحراً عبر تركيا.