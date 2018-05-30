مقتل صحافي روسي بارز بالرصاص في كييف

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت الشرطة الأوكرانية، أن الصحافي الروسي البارز أركادي بابتشينكو، أصيب بإطلاق نار في العاصمة الأوكرانية كييف، وتوفي متأثراً بجروحه في سيارة إسعاف.

وذكرت الشرطة، أن امرأة أجرت اتصالاً هاتفياً بالخدمات الطبية، قالت فيه إنها عثرت على زوجها غارقاً في دمائه بمنزلهما، وأضافت أنها تعتقد أن القتل يتعلق بعمل بابتشينكو.

وبابتشينكو "41 عاماً" واحد من أشهر مراسلي الحرب في روسيا، لكنه غادر روسيا خوفاً على حياته.

من جهته كتب زميله الصحافي عثمان باشاييف عبر "فيسبوك": "أركادي بابتشينكو قتل بثلاث رصاصات في الظهر في سلم العمارة، التي يقطن فيها حين كان عائداً من متجر"، وأضاف أن بابتشينكو يقدم منذ عام برنامجاً على قناة التلفزيون الأوكرانية الخاصة "إيه تي آر".