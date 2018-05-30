إيطاليا في أزمة وتنتظر تشكيلة كوتاريلي الحكومية

الشارقة 24 – أ ف ب:

التقى رئيس الحكومة الإيطالية المكلف كارلو كوتاريلي، يوم الثلاثاء، الرئيس سيرجيو ماتاريلا، من دون أن يتم الإعلان، إثر ذلك عن التشكيلة الوزارية بعكس ما كان متوقعاً.

وبقي كوتاريلي بعض الوقت في مكتب الرئيس، ثم غادر دون أن يدلي بأي تصريح.

واكتفى المتحدث باسم الرئاسة جيوفاني غراسو بالقول إن كوتاريلي " أبلغ رئيس الدولة بالوضع وسيجتمعان مجدداً صباح الأربعاء".

ولا تملك الحكومة الجديدة أي أمل في نيل ثقة البرلمان، الذي يسيطر عليه المناهضون للفكرة الأوروبية، وستكتفي هذه الحكومة بتصريف الأعمال لحين تنظيم انتخابات جديدة.

ويعارض الحزبان الفائزان في الانتخابات الأخيرة في 4 مارس 2018، وهما حزب الرابطة "يمين متطرف"، وحركة خمس نجوم "شعبوية" اللذان اتفقا على برنامج حكومة يرفض التقشف، الحكومة المنوي تشكيلها والتي يرأسها كوتاريلي المؤيد لسياسة التقشف التي يحاربها الحزبان.

ولم يكف تكليف هذا الخبير الاقتصادي بتشكيل الحكومة لتخفيف الضغط الذي يعانيه الاقتصاد الإيطالي.

وبلغ الفارق بين نسبة الإقراض الإيطالية والألمانية لعشر سنوات 303 نقاط بنهاية نهار الثلاثاء، بزيادة 68 نقطة في حين أنهت بورصة ميلانو تعاملات الثلاثاء، بتراجع بنسبة 2.65%.

ووسط هذا الوضع المتوتر، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الأسواق المالية لا يمكن أن تملي على الناخبين الإيطاليين تصويتهم، مفنداً بذلك تصريحات نسبت إلى مفوض الميزانية غونتر أوتينغر كانت قد أثارت جدلاً في إيطاليا.

وقالت المفوضية في بيان إن يونكر "يحرص على إبلاغ قناعته بأن مصير إيطاليا لا يمكن أن يكون مرهوناً بالإنذارات التي يمكن أن توجهها لها الأسواق المالية".

وجاء بيان يونكر بعد ساعات من تحذير أوتينغر بشأن "إنذار من الأسواق" للناخبين الإيطاليين.

وعاد هذا الأخير مساء الثلاثاء، وسعى إلى التخفيف من وطأة تصريحاته، مؤكداً أنه "بإشارته إلى التطور الحقيقي للسوق في إيطاليا لم يكن يقصد أن يقلل من الاحترام"، وقدم اعتذاراً.

وكلف كوتاريلي، الخبير الاقتصادي السابق لدى صندوق النقد الدولي المعروف بتأييده التقشف، الإثنين لتشكيل الحكومة، غداة اعتراض الرئيس على حكومة ائتلاف بين الرابطة وحركة خمس نجوم لا تضمن بقاء إيطاليا في منطقة اليورو.

انتخابات في يوليو

وندد قادة الحزبين الفائزين، بشدة بقرار الرئيس، معتبرين أنه لا يحترم تصويت الإيطاليين.

وقال ماتيو سالفيني زعيم الرابطة "أنا احتج على هذا الخطأ الكبير برفض حكومة تملك أغلبية وبرنامجاً ولائحة وزراء".

وكان قال الإثنين، إن الانتخابات المقبلة، ستكون "استفتاء" يتواجه فيها "الشعب والحياة الحقيقية مع الطبقات القديمة"، وأضاف "السبت والأحد سنكون في أكثر من ألف مكان عام عبر البلاد، للتعبير عن أفكار الرابطة ومستقبلها وبرنامجها وأيضاً لجمع تواقيع من أجل أن يتم في المستقبل انتخاب رئيس الجمهورية من قبل المواطنين".

ودعا لويدجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم، إلى العودة إلى صناديق الاقتراع، بأسرع ما يمكن، في وقت بدأت فيه وسائل الإعلام تشير إلى موعد 29 يوليو المقبل، وأضاف "لو كانت تمت تسمية حكومة التغيير لكان لدينا اليوم حكومة سياسية قوية بدأت العمل".

ويناضل دي مايو أيضاً من أجل إقالة ماتاريلا، وهي عملية برلمانية ممكنة فقط في حالة "الخيانة العظمى" أو "التعدي" على الدستور من قبل رئيس الدولة.

وتشير استطلاعات الرأي حالياً إلى استقرار في نوايا التصويت مع تراجع طفيف جداً لحركة خمس نجوم، التي حلت في الطليعة في الانتخابات الأخيرة بأكثر من 32% من الأصوات، ومع ارتفاع واضح للرابطة التي فاقت نوايا التصويت لها 20%، في حين كانت حصلت على 17% في انتخابات مارس الماضي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى إمكانية لم يرفضها سالفيني بالكامل، وهي إبرام اتفاق انتخابي بين الرابطة وحركة خمس نجوم من شأنه، أن يمنح أغلبية واسعة للشعبويين أو إصلاح انتخابي يعتمد بما يكفي نظام الأغلبية في الاقتراع، ما يتيح لأحد المعسكرين أن يحكم منفرداً.