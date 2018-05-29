جورجيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت جورجيا يوم الثلاثاء، أنها شرعت في إجراءات لقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعدما اعترفت دمشق بمنطقتين انفصاليتين في جورجيا كدولتين مستقلتين، في خطوة قالت تبليسي إن روسيا أوعزت بها.

وقالت وزارة الخارجية الجورجية، إن اعتراف سوريا بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، خطوة غير قانونية وتنتهك القانون الدولي، وأضافت في بيان "أعلن نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتصرفه هذا دعمه لعدوان روسيا العسكري على جورجيا، واحتلالها غير القانوني للمنطقتين، والتطهير العرقي الذي يحدث منذ سنوات".

وتابعت تقول "تدعو وزارة الشؤون الخارجية في جورجيا، المجتمع الدولي إلى تقييم القرار غير القانوني لنظام الأسد، الذي جاء بإيعاز من روسيا الاتحادية، وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة للرد عليه".