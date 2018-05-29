بريطانيا تدعو لعقد مؤتمر استثنائي لدول "حظر الكيماوي"

الشارقة 24 – واس:

دعت بريطانيا، يوم الثلاثاء، إلى جانب عشرة دول أخرى بصفة رسمية، إلى عقد مؤتمر استثنائي للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأشار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان بهذه المناسبة، إلى أنه على الرغم من إجماع العالم عام 1997م على حظر تطوير وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية الفتاكة من خلال "معاهدة حظر تطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدميرها"، إلا أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة استخدامها كما شهدناه من قبل نظام بشار الأسد في سوريا، وتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، إضافة إلى حادثتي ماليزيا ومدينة ساليسبري الإنجليزية.

وأوضح جونسون أن بلاده طلبت إلى جانب عشرة دول أخرى، من الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عقد مؤتمر استثنائي للدول الأعضاء الشهر المقبل، لاتخاذ خطوات للتعزيز والدفاع عن الاتفاقية، وتقوية دور المنظمة التي عُهدت إليها هذه المهمة.