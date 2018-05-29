مقتل 9 في عملية أمنية بشرق أفغانستان

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤولون إن 9 مدنيين على الأقل قتلوا في عملية نفذتها قوات الأمن الأفغانية بإقليم ننكرهار، في ساعة متأخرة مساء أمس الإثنين، فيما استمر العنف في عموم البلاد.

وتسلط الواقعة الضوء على المخاطر اليومية التي يتعرض لها المدنيون الأفغان مع تصاعد حدة القتال منذ بدأت "طالبان" هجوم الربيع السنوي الشهر الماضي.

وذكر مكتب حاكم الإقليم الواقع في شرق أفغانستان في بيان، أن بين الضحايا أقارب لرئيس المجلس الأعلى للبرلمان فضل هادي مسلميار.

وأضاف أن 8 أشخاص أصيبوا أيضاً في العملية التي نفذت بمنطقة تشاباهار خارج مدينة جلال آباد عاصمة الإقليم.