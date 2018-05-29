السويد تطلق حملة "في حال اندلاع أزمة أو حرب"

الشارقة 24 – رويترز:

تعتزم السويد توزيع كتيبات على مواطنيها تحوي تعليمات حول كيفية التصرف في حال اندلاع حرب مع مواجهة البلاد لتوترات مع روسيا في بحر البلطيق.

الكتيب مكون من 20 صفحة وبعنوان "في حال اندلاع أزمة أو حرب"، وبه نصائح حول كيفية الحصول على مياه نظيفة وكشف الدعاية الإعلامية وإيجاد ملجأ للاحتماء من القصف، وكذلك أي أنواع الطعام يجب تخزينها في حالات الطوارئ.

وهذه أول حملة توعية من نوعها منذ الحرب الباردة.

والكتيب سيوزع على 4.8 مليون أسرة ويحذر من أن إمدادات الطعام والدواء والوقود قد تنفد سريعاً خلال أي أزمة.

ولم تذكر هيئة الطوارئ المدنية أي معلومات عن مصدر الهجوم المحتمل، لكن السويد ودولاً أخرى في المنطقة في حالة تأهب منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وتتهم تلك الدول روسيا بارتكاب انتهاكات متكررة لمجالها الجوي وهي اتهامات رفضتها روسيا أو لم تعقب عليها.