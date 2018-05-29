ماكرون يجتمع مع أبرز المسؤولين الليبيين

الشارقة 24 - د ب أ:

يطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بإحراز تقدم لإنهاء الأزمة الليبية المستمرة منذ 7 سنوات، عندما يستضيف 4 من كبار المسؤولين الليبيين، في قمة تعقد بباريس.

وقالت مصادر في قصر الإليزيه إن القادة الأربعة، ومن بينهم رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة فايز السراج والقائد العسكري خليفة حفتر، من المتوقع أن يوقعوا اتفاقاً سياسياً جديداً.

وأضافت المصادر إنهم سيوقعون على التزامات أمنية، بالإضافة إلى الموافقة على بذل كل جهد ممكن لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول نهاية العام

وسينضم رئيسا تجمعين متنافسين هما رئيس مجلس النواب المنتخب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خال المشري، إلى السراج وحفتر في هذه القمة.

وتسعى الدول الأوروبية إلى إيجاد حل للحرب الليبية بسبب دور البلاد كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.