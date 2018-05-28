كوريا الجنوبية تشكل فريقاً لتعزيز العلاقات مع اليابان

الشارقة 24 - د ب أ:





دشنت كوريا الجنوبية، الإثنين، فريقاً حكومياً مدنياً لتعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية مع اليابان، بالرغم من عقود من النزاعات بين الجارتين بسبب قضايا تاريخية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن الخطوة تعكس جهود سيؤول لتوسيع التبادلات غير السياسية مع طوكيو بشكل منفصل عن الأزمات الدبلوماسية التي تتعلق بفترة الحرب وعن النزاعات الحدودية.

وفي كلمة لها خلال مراسم ذات صلة بتدشين الفريق، أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-وها مجدداً على النهج ذي المسارين الذي تتبعه الحكومة، قائلة إن العلاقات الثنائية كانت "راكدة للغاية" خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت الوزيرة إلى الحاجة لتعزيز التبادلات الثقافية بين شعبي البلدين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه في هذا العام 2018، تحل الذكرى السنوية الـ 20 للإعلان التاريخي الذي أطلقه الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق كيم داي-جونج ورئيس الوزراء الياباني الأسبق كيزو أوبوتشي حول إقامة شراكة جديدة موجهة نحو المستقبل بين البلدين.