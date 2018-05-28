رئيس الوزراء الإيطالي المكلف يتخلى عن التفويض بتشكيل الحكومة

الشارقة 24 – وكالات:

قال قصر الرئاسة في روما اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء المكلف، جيسيبي كونتي، تخلى عن تفويضه بتشكيل حكومة جديدة، عقب انهيار المحادثات مع الرئيس سرجيو ماتاريلا بشأن التشكيلة الحكومية.

وكان الرئيس ماتاريلا، اختار أستاذ القانون كونتي "53 عاماً" حديث العهد بالسياسة الأربعاء، لتشكيل الحكومة وعرض أسمائها على رئيس الجمهورية الذي تعتبر موافقته ضرورية لإقرارها.

وقال كونتي في تصريح صحافي، "أستطيع أن اؤكد لكم بأنني بذلت كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه المهمة وسط أجواء من التعاون مع مسؤولي القوى السياسية الذين اختاروني".