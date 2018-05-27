رئيس كوريا الجنوبية: كيم أكد التزامه بلقائه مع ترامب

الشارقة 24 – رويترز:

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بعد اجتماع مفاجئ مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إنه يأمل بأن يبقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اجتماعه المزمع مع كيم في يونيو.

وفي واشنطن، أشار ترامب إلى أن الاستعدادات جارية للقمة المقرر أن تعقد يوم 12 يونيو، رغم أنه ألغى الاجتماع الأسبوع الماضي.

كان مون قد التقى كيم، السبت، في اجتماع مفاجئ أحدث تحولاً دراماتيكياً في أسبوع شهد الكثير من التطورات الدبلوماسية حول احتمالات عقد قمة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وأقوى إشارة على أن زعيمي الكوريتين يحاولان الحفاظ على فرص عقد الاجتماع.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في بيان، إن كيم أبدى "إرادته الثابتة" بشأن احتمال الاجتماع مع ترامب كما كان مخططاً سلفاً.