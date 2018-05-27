ترامب: مازلنا نتطلع إلى قمة 12 يونيو مع الزعيم الكوري الشمالي

الشارقة 24 - د ب أ:





أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إحياء آمال عقد قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بعد أن قال إن اجتماعات حول هذا الشأن "تسير بشكل جيد للغاية".

وبعد أيام من إلغائه قمة 12 يونيو في سنغافورة مع كيم، قال ترامب للصحافيين في واشنطن "مازلنا نتطلع إلى12 يونيو في سنغافورة، هذا لم يتغير".

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي قال فيه رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي ان، إن "محادثات عملية" ستعقد قريباً بين الجانبين.

وقال مون للصحافيين في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول إن نجاح تلك المحادثات سيقرر ما إذا كانت قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستعقد أم لا، وذلك بعد يوم واحد من عقد اجتماع مفاجئ مع كيم على الحدود بين البلدين.