مقتل 30 شخصاً في الكاميرون

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت مصادر محلية في الكاميرون، يوم السبت، أن نحو 30 شخصاً قتلوا، في إحدى مناطق البلاد الناطقة بالإنجليزية، لكن لم تتضح بعد ملابسات مقتلهم.

والأحداث التي شهدتها مدينة مينكا في الإقليم الشمالي الغربي هي الأكثر دموية، منذ أن بدأ انفصاليون مسلحون من الأقلية المتحدثة بالإنجليزية تمرداً العام الماضي ضد الحكومة المركزية التي يهيمن عليها المتحدثون بالفرنسية.

وقال أجبور بالا نكونجو وهو محام وناشط محلي في مجال حقوق الإنسان: إنه تم العثور على 34 جثة على الأقل الجمعة في مينكا، لكنه لم يقل من قتلهم.

وقالت شاهدة طلبت عدم ذكر اسمها زارت مينكا، إنها رأت 29 جثة، وأشارت إلى أن بعضها تعود لنساء وبعضها لصبية يبلغون من العمر نحو 13 عاماً، مشيرة إلى أن الجثث متعفنة بالفعل.